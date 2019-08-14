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Доллар возвращает позиции на межбанке: аналитики назвали причину

Сегодня, 12:03

Гривня немного ослабла в начале валютных торгов

Фото: jcomp / Freepik

Фото: jcomp / Freepik

Официальный курс доллара в Украине практически замер. При этом безналичный доллар устремился вверх на валютном рынке. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Сегодня, 14 августа, торги на межбанковском валютном рынке открылись с ценой 25,15-25,22 гривни за доллар. Всего лишь за пару часов американская валюта взлетела на межбанке на 10-13 копеек и к 11:30 ее цена составляла 25,28-25,32 гривни.

"Доллар США постепенно и уверенно возвращает свои позиции. Активность на рынке возросла, поскольку у клиентов появилось уверенность, что американская валюта достигла "дна", и они стали активнее ее скупать", – комментирует ситуацию на валютном рынке управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Как сообщают источники портала, курс евро вырос с открытия межбанка на 14-18 копеек до уровня 28,27-28,32 гривен. А вот курс рубля, наоборот, снизился с 0,3874-0,3884 до 0,3871-0,3880.

Напомним, 13 августа курс доллара закрыл торги на межбанковском рынке стабильным курсом. За сутки торгов на рынке американская валюта то теряла в цене, то опять росла и к закрытию валютного рынка "зеленый" торговался по 25,16-25,18 гривни.

Читайте также: Рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине – эксперт

О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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