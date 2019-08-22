Доллар достиг психологической отметки: итоги дня на межбанке

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Национальному банку Украины (НБУ), который снизил официальный курс доллара на 23 августа, сегодня, 22 августа, не удалось удержать курс американской валюты на межбанковском рынке. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Так, торги на межбанковском валютном рынке открылись с ценой 25,12-25,23 гривни. За сутки торгов на межбанке "зеленый" опустился в цене на 11-17 копеек и к закрытию рынка торговался уже по 25,01-25,06 гривен. Таким образом, курс доллара впервые с начала августа достиг психологической отметки в 25 гривен. При этом НБУ выходил на рынок с покупкой американской валюты – цена составила 25,07 гривен за доллар.

"Закупка доллара НБУ не удержала курс американской валюты, и он продолжил снижение. Предложение на межбанковском рынке пока превышают спрос", – отмечает управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

Безналичный евро снизился на валютном рынке с 27,82-27,95 гривни до 27,70-27,76 гривни. Российский рубль упал с 0,3819-0,3836 до 0,3810-0,3820 гривни.

Напомним, 21 августадоллар закрыл торги на межбанковском рынке снижением курса. На протяжении всего банковского дня "зеленый" уверенно шел вниз и по итогам торгов упал на 10-15 копеек до 25,10-25,15 гривни.

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