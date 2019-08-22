Доллар в Украине обвалился до минимума с начала августа

На пятницу, 22 августа, на фоне того, что доллар резко обвалился на межбанке, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс американской валюты к гривне:
|22.08
|23.08
|Изменение
|1 доллар США
|25,20 грн
|25,04 грн
|- 0,16
Таким образом, по сравнению со значениями 22 августа курс доллара понизился на 16 копеек после снижения на семь копеек днем ранее. При этом за неделю – с 16 по 23 августа – гривня по отношению к доллару укрепилась уже на 28 копеек. Курс доллара снизился до минимума со второго августа. Ранее такой курс впервые за три года был зафиксирован в июле-2019.
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- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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О рекордном июльском укреплении гривни и его причинах узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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