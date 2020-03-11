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Доллар и евро бьют рекорды с лета: НБУ обновил курс

11 марта, 16:11

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 12 марта

На четверг, 12 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

11.0312.03Изменение
1 доллар США25,31 грн25,62 грн+ 0,31

Таким образом, по сравнению со значениями 11 марта, курс доллара повысился еще на 31 копейку после роста на 39 копейки в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" стремительно поднимается все выше психологической отметки в 25 гривен, и достигла рекорда с лета-2019. При этом за неделю – с 4 марта по 12 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 69 копеек.

Курс евро на 12 марта повысился на 26 копеек – с 28,79 до 29,05 гривни и превысил 29 гривен впервые с июля 2019 года.

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В тренде
Гривня покатилась по наклонной: что будет с курсом доллара в ближайшие дни

Как сообщалось, ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему доллар дорожает рывками и как это может прекратиться.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Также смотрите, какой нынче курс гривни в "рыбьих хвостах":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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