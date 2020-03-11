Гривня покатилась по наклонной: что будет с курсом доллара в ближайшие дни

Эксперты объяснили, почему доллар дорожает рывками и как это может прекратиться

Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку. А ведь еще недавно руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин был уверен, что на короткой послепраздничной неделе курс удержится на отметке 25 гривен за доллар с возможной девальвацией.

"Но девальвация гривни на этой неделе может быть резкой, рывками, как и на предыдущей неделе. Этого нельзя допустить, чтобы не вызвать панику и ажиотаж со скупкой валюты. "Пружина" слишком долго была затянута, поэтому ее стоит плавно отпустить, пока она не лопнула. Надеюсь, что премьер и новые члены правительства это понимают. Умеренно ослабленная гривня поддержит экспортеров и увеличит доходы бюджета от налогов, взимаемых в валюте", – резюмировал Андрей Шевчишин.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что в период с 10 по 13 марта Украину ждут новые крупные выплаты по обязательствам:11 марта – платеж по ОВГЗ на 950 млн грн, 13 марта – выплата МВФ 407 млн долларов, что станет важным фактором ослабления гривни.

А вот Александр Охрименко уверен: Нацбанк не допустит дальнейшего подъема курса сильно выше 25 гривен за доллар и даже попытается его снизить.

"Валюты в стране достаточно, на рынок влияют только политические события. Нацбанку даже не нужно продавать на межбанке значительные объемы долларов (200-300 млн), чтобы удержать курс", – сказал Охрименко.

Два эксперта – Олег Пендзин и Андрей Шевчишин – говорят о долгосрочном тренде на ослабление гривни. Поэтому, по их мнению, стоит постепенно переводить гривневые сбережения в валюту.

"Можно прогнозировать, что в ближайшее время национальная валюта продолжит устойчивое девальвационное движение в зону 25 грн за доллар, – говорит Шевчишин. – Поэтому те, кто купит на следующей неделе доллары или евро по выгодному курсу, впоследствии окажутся в выигрыше". В тренде Цены на нефть обвалились: эксперт назвал причину

Сдавать имеющуюся валюту без особой необходимости аналитики не советуют – только под конкретные немедленные траты в гривне.

А вот Александр Охрименко видит в ближайшее время "вялотекущую" ревальвацию гривни с небольшими колебаниями вверх-вниз, по причине которой от конвертации валют следует воздержаться.

Подробнее о том, что происходит с курсом доллара в Украине прямо сейчас, читайте в материале: Пружина слишком долго была натянута: курс доллара может резко прыгнуть

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о нефтяном кризисе и о том, будет меняться курс доллара из-за падения цен на нефть. Обвалили мировой рынок коронавирус и Россия. Из-за эпидемии горючее дешевеет уже давно. Москва отказалась сократить добычу, как того хотели крупнейшие экспортеры сырья. В ответ Саудовская Аравия значительно снизила цену своей нефти.

Также смотрите, какой нынче курс гривни в "рыбьих хвостах":

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