Українська
$ 27,09
30,69
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар и евро идут вверх: НБУ обновил курс валют

14 июля, 16:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 15 июля

На среду, 15 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

14.0715.07Изменение
1 доллар США27,09 грн27,14 грн+ 0,05
Реклама

Таким образом, по сравнению со значениями 14 июля курс доллара повысился еще на пять копеек после роста на 14 копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" остался выше психологической отметки в 27 гривен, которую пересек впервые с 7 июля. За неделю – с 8 по 15 июля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 21 копейку.

Курс евро на 15 июля вырос на 18 копеек – с 30,69 до 30,87 гривни.

В тренде
Украина резко нарастила импорт: аналитики раскрыли цифры
Реклама

Читайте также: Курс доллара после отставки Смолия: паника закончилась, что дальше

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, есть ли причины для длительной девальвации гривни. А о том, что произошло с курсом после того, как глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку, узнавайте из сюжета "Сегодня":

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс гривня курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Насколько ослабеет гривня после отставки Якова Смолия
Насколько ослабеет гривня после отставки Якова СмолияФинансы
"Необеспеченной эмиссии гривни в Украине нет и не планируется": интервью с главой Совета НБУ ДанилишинымФинансы
Курс доллара в Украине опустился ниже психологической отметки
Курс доллара в Украине опустился ниже психологической отметкиФинансы
Доллар лихорадит: эксперты объяснили, продавать или покупать валюту
Доллар лихорадит: эксперты объяснили, продавать или покупать валютуФинансы
В Украине подорожал доллар, а евро упал: курс НБУ
В Украине подорожал доллар, а евро упал: курс НБУФинансы
Появляются
Появляются "живые" деньги: как растут зарплаты украинцев с ослаблением карантинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять