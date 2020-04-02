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Доллар и евро покатились вниз: обновлен официальный курс валют

2 апреля, 16:06

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 3 апреля

На пятницу, 3 апреля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

02.0403.04Изменение
1 доллар США27,75 грн27,60 грн- 0,15

Таким образом, по сравнению со значениями 2 апреля курс доллара упал на 15 копеек после роста на 12 копеек в предыдущий банковский день. При этом стоимость "зеленого" опустилась еще ниже психологической отметки в 28 гривен. А за неделю – с 27 марта по 3 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 54 копейки.

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Курс евро на 3 апреля повысился с 30,32 до 30,08 гривни.

В тренде
Доллар и евро покатились вниз: обновлен официальный курс валют

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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