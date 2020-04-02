Доллар и евро покатились вниз: обновлен официальный курс валют

На пятницу, 3 апреля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|02.04
|03.04
|Изменение
|1 доллар США
|27,75 грн
|27,60 грн
|- 0,15
Таким образом, по сравнению со значениями 2 апреля курс доллара упал на 15 копеек после роста на 12 копеек в предыдущий банковский день. При этом стоимость "зеленого" опустилась еще ниже психологической отметки в 28 гривен. А за неделю – с 27 марта по 3 апреля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 54 копейки.
Курс евро на 3 апреля повысился с 30,32 до 30,08 гривни.
Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк