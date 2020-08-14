Доллар и евро снова просели в цене: Нацбанк обновил курс

На понедельник, 17 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

14.08 17.08 Изменение 1 доллар США 27,41 грн 27,35 грн - 0,06

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Таким образом, по сравнению со значениями 14 августа курс доллара снизился еще на шесть копеек после падения на 12 копеек в предыдущий банковский день. За неделю – с 10 по 17 августа – национальная валюта окрепла по отношению к американской уже на 30 копеек.

Курс евро на 17 августа тоже понизился – на 11 копеек – с 32,42 до 32,31 гривни.

В тренде Доллар в Украине снова подешевел, а курс евро растет

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Напомним, ранее эксперт объяснил укрепление гривни к доллару, отметив, что многое будет зависеть от действий НБУ. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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