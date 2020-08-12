Гривня пошла в рост: что будет с курсом доллара в Украине

Доллар после того, как замер в официальных курсах НБУ, 12 августа на межбанковском валютном рынке Украины снизился до отметки 27,6 гривни. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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По его словам, укрепление гривни к доллару произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в стране. Ранее власти заявляли, что легализация в Украине игорного бизнеса даст дополнительно в бюджет более 400 млн долларов в год, а вывод их из тени позволит ускорить рост ВВП до 1%.

"Вместе с этим, рынок проигнорировал ухудшение прогноза Минэкономики по ВВП на текущий год. Поддержку гривне оказывают данные по дефляции в июле. В то же время, размещение ОВГЗ 11 августа в очередной раз показало низкий спрос на госбумаги, которые, вероятно, выкупают только госбанки. Так, Минфин привлек 4,9 млрд гривен и 190 млн долларов", – добавил Шевчишин.

Как прогнозирует аналитик, в ближайшее время гривня продолжит укрепляться и проверит на прочность отметку 27,5 гривни за доллар.

"Ждем выхода НБУ с покупкой валюты. Ситуацией могут воспользоваться импортеры и банки, собирающиеся выводить дивиденды. Таким образом, покупатели могут выравнять ситуацию и сдержать падение", – объяснил Шевчишин.

Напомним, ранее эксперты объяснили, куда движется курс доллара в Украине. А о планах нового главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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