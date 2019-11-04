Доллар и евро в Украине упали в цене: курс НБУ

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На сегодня, 4 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,74 грн;

1 евро – 27,56 грн;

10 российских рублей – 3,86 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 1 ноября, курс доллара упал еще на восемь копеек после снижения на 18 копеек в предыдущий банковский день. При этом доллар опустился еще ниже уровня психологической отметки в 25 гривен, которую ранее пробивал вверх впервые за полтора месяца. За неделю с 28 октября по 4 ноября гривня окрепла по отношению к доллару уже на 37 копеек.

Курс евро сегодня снизился еще на 12 копеек после падения на восемь днем ранее. Стоимость 10 российских рублей сегодня снизилась на три копейки.

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Как известно, официальный курс доллара устанавливается, исходя из ситуации на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В пятницу, 1 ноября, доллар на межбанке подорожал на восемь копеек в покупке и девять – в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,83/24,87 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 16 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 27,73/27,77 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Ранее новости "Сегодня" предупреждали, что украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Как уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2019 расчеты производились исходя из курса на конец 2019 года на уровне 29,4 грн/долл, а в проекте бюджета-2020, подготовленном ко второму чтению – 27 грн/долл. (в базовом макроэкономическом сценарии). При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

В обновленном в октябре прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 26,75 грн/долл., а к концу 2020-го – 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024 курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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