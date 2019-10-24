Доллар в Украине пробил психологическую отметку

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На пятницу, 25 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

24.10 25.10 Изменение 1 доллар США 24,89 грн 25,11 грн + 0,22

Таким образом, по сравнению со значениями 24 октября курс доллара вырос 22 копейки после повышения на пять копеек днем ранее и пробил вверх психологическую отметку в 25 гривен. Ранее на этой неделе курс уже поднимался выше 25 гривен. За неделю – с 18 по 25 октября – гривня ослабла по отношению к доллару уже на 38 копеек.

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Напомним, ранее МВФ резко улучшил прогноз курса гривни на ближайшие пять лет.

Кроме того, новости "Сегодня" рассказали, как украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Что делать, чтобы уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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