На понедельник, 10 марта, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 24,92 грн;

1 евро – 28,23 грн;

10 российских рублей – 3,69 грн.

Таким образом, по сравнению со значениями 6 марта курс доллара увеличился на 3 копейки после снижения на 15 копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 2 марта по 10 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 33 копейки.

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Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием. В понедельник, 10 марта, доллар вырос на 28 копеек в покупке и на 29 копеек в продаже. Американская валюта завершила торги на уровне 24,98/25,01 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на 7 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 28,34/28,38 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

В тренде Доллар и евро выросли: курс НБУ

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса доллара на конец 2020 года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

Что думает о курсе доллара в 2020 году уже бывший премьер Алексей Гончарук, смотрите в сюжете:

В последнем прогнозе МВФ указано, что к концу 2020-го курс доллара в Украине составит 27,72 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам МВФ, опустится до 28,70 грн/долл. В 2022 году курс составит 29,67 грн/долл., в 2023-м – 30,64 грн/долл. А к 2024-му курс составит на конец года 31,61 грн/долл.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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