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Доллар и евро выросли в цене: официальный курс

28 февраля, 16:41

Виктория Подолянец

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 2 марта

/ Фото: Сегодня

На понедельник, 2 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

28.022.03Изменение
1 доллар США24,56 грн24,59 грн+ 0,3

Таким образом, по сравнению со значениями 28 февраля курс доллара вырос на три копейки после падения на девять копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 24 февраля по 2 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 14 копеек.

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Курс евро на 2 марта вырос на 5 копеек – с 26,92 до 26,97 гривни за евро.

В тренде
Доллар и евро выросли в цене: официальный курс

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, следует ли украинцам скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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НБУ курс валют курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

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