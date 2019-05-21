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Доллар идет на снижение: гривня снова укрепилась

21 мая, 16:28

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 22 мая; за неделю гривня укрепилась на пять копеек

Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 22 мая, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

21.0522.05Изменение
1 доллар США26,2 грн26,11 грн- 0,09 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 21 мая курс доллара упал на девять копеек после снижения на 17 днем ранее. Как объяснил "Сегодня" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, валютный рынок положительно отреагировал на инаугурацию президента Владимира Зеленского.

За неделю – с 15 мая – доллар снизился на пять копеек.

Ранее специалисты предупредили украинцев, которые решили запастись валютой, что обменники в Украине заполонили фальшивые доллары:


  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины. 

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, валютный рынок, курс НБУ

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