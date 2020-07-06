Українська
$ 27,17
30,51
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар лихорадит: эксперты объяснили, продавать или покупать валюту

6 июля, 11:06

Ксения Капустинская , Александр Панченко

Прогнозы аналитиков на ближайшее будущее различаются

На прошлой неделе стабильность на валютном рынке, которая продолжалась более полутора месяцев, была нарушена. С 1 июля курс доллара резко пошел вверх, преодолев на следующий день отметку в 27 гривен, и на этом не остановился. Способствовало такому значительному ослаблению гривни решение главного банкира Украины Якова Смолия, неожиданно заявившего о своей отставке.

Реклама

Эксперты расходятся во мнениях относительно прогнозов на ближайшее будущее, но говорят, что сейчас выгодно продавать валюту тем, кто купил ее зимой – когда курс был от 23,3 до 24,5 грн/доллар.

"Если зафиксировать прибыль, то сейчас на каждом долларе можно заработать от 2,5 до 3,7 грн в зависимости от времени покупки – в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже. Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла – заработок составит всего 20-30 копеек на долларе", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Читайте также: Появляются "живые" деньги: как растут зарплаты украинцев с ослаблением карантина

Другие аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

А вот покупать валюту еще неделю точно можно, но немного и по самому низкому курсу, учитывая, что пока непонятно, будет ли новый глава Нацбанка продолжать прежнюю политику на удержание курса гривни в коридоре 26,5-27 грн/доллар или таки начнет ее девальвацию.

Реклама

Подробнее о том, чего ждать от курса, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Насколько ослабеет гривня после отставки Якова Смолия".

А о том, почему главный банкир Украины решил покинуть свой пост и о его заслугах в деле укрепления гривни, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар валюта курс гривня курс гривни курс доллара прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Отставка Якова Смолия: каким будет новый курс
Отставка Якова Смолия: каким будет новый курсЭкономика
Без дефицита: эксперты объяснили ситуацию с долларом и дали прогноз
Без дефицита: эксперты объяснили ситуацию с долларом и дали прогнозФинансы
Отставка главы Нацбанка взвинтила курс доллара и евро
Отставка главы Нацбанка взвинтила курс доллара и евроФинансы
Накопительные пенсии в Украине будут регулировать по-новому
Накопительные пенсии в Украине будут регулировать по-новомуФинансы
Риск усиления карантина давит на гривню: каким будет курс доллара
Риск усиления карантина давит на гривню: каким будет курс доллараФинансы
Насколько ослабеет гривня после отставки Якова Смолия
Насколько ослабеет гривня после отставки Якова СмолияФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять