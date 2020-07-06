Доллар лихорадит: эксперты объяснили, продавать или покупать валюту

На прошлой неделе стабильность на валютном рынке, которая продолжалась более полутора месяцев, была нарушена. С 1 июля курс доллара резко пошел вверх, преодолев на следующий день отметку в 27 гривен, и на этом не остановился. Способствовало такому значительному ослаблению гривни решение главного банкира Украины Якова Смолия, неожиданно заявившего о своей отставке.

Реклама

Эксперты расходятся во мнениях относительно прогнозов на ближайшее будущее, но говорят, что сейчас выгодно продавать валюту тем, кто купил ее зимой – когда курс был от 23,3 до 24,5 грн/доллар.

"Если зафиксировать прибыль, то сейчас на каждом долларе можно заработать от 2,5 до 3,7 грн в зависимости от времени покупки – в декабре доллар был максимально дешевым, в феврале уже дороже. Это позволит заработать на изменении курса 20-32% годовых. Тем, кто покупал доллар в мае-июне по 26,7-26,8 грн, сдавать валюту с целью получения дохода нет смысла – заработок составит всего 20-30 копеек на долларе", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Читайте также: Появляются "живые" деньги: как растут зарплаты украинцев с ослаблением карантина

Другие аналитики советуют не торопиться с продажей долларов, так как ожидают дальнейшей постепенной девальвации гривни после смены главы Нацбанка до 28 грн/доллар.

А вот покупать валюту еще неделю точно можно, но немного и по самому низкому курсу, учитывая, что пока непонятно, будет ли новый глава Нацбанка продолжать прежнюю политику на удержание курса гривни в коридоре 26,5-27 грн/доллар или таки начнет ее девальвацию.

Реклама

Подробнее о том, чего ждать от курса, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Насколько ослабеет гривня после отставки Якова Смолия".

А о том, почему главный банкир Украины решил покинуть свой пост и о его заслугах в деле укрепления гривни, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама