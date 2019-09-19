Доллар на "дне": курс в Украине упал еще ниже

На пятницу, 20 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:
|19.09
|20.09
|Изменение
|1 доллар США
|24,67 грн
|24,62 грн
|- 0,05
Таким образом, по сравнению со значениями 19 сентября курс доллара снизился на пять копеек после падения на девять днем ранее. Отметим, что 16 сентября официальный курс "зеленого" достиг минимального значения с января 2016 года, упав до 24,71 грн. 19 сентября он опустился еще ниже, но еще не преодолел минимум 24 января 2016 года, когда стоил 24,52 грн.
За неделю – с 13 по 20 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 21 копейку. В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что потенциал для дальнейшего укрепления гривни уже исчерпан.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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