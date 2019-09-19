Доллар на "дне": курс в Украине упал еще ниже

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На пятницу, 20 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

19.09 20.09 Изменение 1 доллар США 24,67 грн 24,62 грн - 0,05

Таким образом, по сравнению со значениями 19 сентября курс доллара снизился на пять копеек после падения на девять днем ранее. Отметим, что 16 сентября официальный курс "зеленого" достиг минимального значения с января 2016 года, упав до 24,71 грн. 19 сентября он опустился еще ниже, но еще не преодолел минимум 24 января 2016 года, когда стоил 24,52 грн.

За неделю – с 13 по 20 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 21 копейку. В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил в комментарии сайту "Сегодня", что потенциал для дальнейшего укрепления гривни уже исчерпан.

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За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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