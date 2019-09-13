Гривня бьет рекорды укрепления: когда тренд развернется

/ Фото: пресс-центр НБУ

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Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку в 25 грн/долл, достигнув трехлетнего минимума. Таким образом, традиционная сезонная девальвация, которая должна была проявится уже в начале сентября, не сбылась. Почему сезонный фактор не подействовал и стоит ли ожидать нового рекорда от гривни, новости "Сегодня" расспросили у финансистов.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, на очередной рекорд гривню "подбил" не ажиотажный интерес со стороны иностранцев, вызванный высокой доходностью по гособлигациям, как было ранее, а всеобщий оптимизм.

"Должна была произойти сезонная девальвация, но мы видим, что тренд сезонности перебивает оптимизм относительно развития экономики <…> Не так уже много нерезидентов покупает ОВГЗ, номинированы в гривне. Мы видим по последнему аукциону, что были иностранцы, но их количество было ограничено. И те процессы, которые сейчас происходят, носят уже немного иную, системную природу, уже говорим не только об иностранцах, которые покупают государственные ценные бумаги, но и о проявления того оптимизма, который мы видим в рейтингах", – сказал Сергей Фурса.

Однако дальнейшее укрепление гривни крайне нежелетален, подчеркивает финансовый аналитик Алексей Кущ.

"Уже сейчас этот курс является угрозой для выполнения бюджета на текущий год, – отмечает эксперт. – У нас большинство налогов завязаны на курс – импортный НДС, таможенные пошлины… Поэтому если курс будет еще укрепляться, то это может негативно отразится на выполнении бюджета – придется секвестрировать (сокращать – Ред.) его в ближайшие месяцы".

Во избежание такого сценария, полагает Кущ, регулятор может увеличить объемы покупки валюты с рынка или "уменьшить стерилизацию дополнительной денежной массы", оперируя депозитными сертификатами. В то же время, продолжает аналитик, регулятор, нацеленный на сдерживание инфляции, может разрешить доллару упасть еще больше, хотя потенциал для дальнейшего укрепления гривни уже исчерпан.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил,что будет с долларом в сентябре.

Напомним, за первые восемь месяцев 2019 года гривня занимает первое место по скорости роста курса по отношению к доллару. Украинская гривня была признана самой эффективной валютой в мире и по итогам семи месяцев 2019 года.

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