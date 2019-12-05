Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,52

Доллар на "дне": опубликован свежий официальный курс

5 декабря, 16:18

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 6 декабря

/ Фото: Pexels

На пятницу, 6 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

05.1206.12Изменение
1 доллар США23,93 грн23,88 грн- 0,05

Таким образом, по сравнению со значениями 5 декабря курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 14 января 2016 года – 23,64 гривни за доллар.

Читайте также: Милованов: Курс доллара по 24 гривни – это новая реальность для Украины

Реклама

За неделю – с 29 ноября по 6 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 16 копеек. При этом ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему доллар в Украине дешевеет, а евро – дорожает.

В тренде
Конец эпохи сланцевой нефти в США: эксперт оценил возможные последствия
Фото: REUTERS/Nick Oxford

Ранее новости "Сегодня" также выяснили, куда выгоднее всего вложить деньги в условиях снижения курса доллара. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

доллар НБУ курс гривня курс гривни курс доллара курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар и евро в Украине устремились вверх
Доллар и евро в Украине устремились вверхФинансы
"Эффект будет немедленным": эксперт назвал серьезный риск для гривни в декабреФинансы
В Украине рекордно подешевели доллар и евро
В Украине рекордно подешевели доллар и евроФинансы
Мошенники в Украине разрабатывают новую схему: подделывают SMS-оповещения от банков
Мошенники в Украине разрабатывают новую схему: подделывают SMS-оповещения от банковФинансы
Куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время: финансовый прогноз
Куда выгоднее всего вложить деньги в ближайшее время: финансовый прогнозФинансы
Гривня стала еще сильнее: с чем связано рекордное падение доллара
Гривня стала еще сильнее: с чем связано рекордное падение доллараФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...