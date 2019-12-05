Доллар на "дне": опубликован свежий официальный курс

На пятницу, 6 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:
|05.12
|06.12
|Изменение
|1 доллар США
|23,93 грн
|23,88 грн
|- 0,05
Таким образом, по сравнению со значениями 5 декабря курс доллара упал еще на пять копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 14 января 2016 года – 23,64 гривни за доллар.
Читайте также: Милованов: Курс доллара по 24 гривни – это новая реальность для Украины
За неделю – с 29 ноября по 6 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 16 копеек. При этом ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему доллар в Украине дешевеет, а евро – дорожает.
Ранее новости "Сегодня" также выяснили, куда выгоднее всего вложить деньги в условиях снижения курса доллара. Узнавайте об этом из нашего сюжета:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк