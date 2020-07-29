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Доллар на распутье, евро дорожает: НБУ обновил официальный курс валют

29 июля, 16:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 30 июля

На четверг, 30 июля, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

29.0730.07Изменение
1 доллар США27,69 грн27,69 грн0,00
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Таким образом, по сравнению со значениями 29 июля курс доллара не изменился после снижения на семь копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" все еще находится на максимальных с начала апреля уровнях. Впрочем, за неделю – с 23 по 30 июля – национальная валюта окрепла по отношению к американской на девять копеек.

Курс евро на 30 июля при этом немного вырос – на две копейки, с 32,45 до 32,47 гривни. В целом евровалюта находится на рекордном с января 2019 года уровне.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, выгодно ли сейчас покупать гособлигации. А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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