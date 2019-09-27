Доллар рухнул не по сезону: каким был осенний курс в последние годы и почему все изменилось

Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Реклама

Курс доллара в Украине в конце сентября приблизился к психологической отметке в 24 гривни. Это рекорд более чем за три года: ниже этого уровня доллар не опускался с января 2016 года. В целом с начала 2019 года гривня укрепилась к доллару США на 15%. По этому показателю украинская валюта стала мировым лидером.

Но так было не всегда – в последние годы из-за сезонных колебаний гривня в сентябре не росла, а неудержимо падала. Сайт "Сегодня" сравнил "летние" и "сентябрьские" курсы Национального банка Украины (НБУ) за последние пять лет (по состоянию на середину месяца), чтобы наглядно показать, как необычно повел себя валютный рынок в 2019 году.

Так, в 2014 году доллар поднялся с 11,75 грн в июне до 12,2 грн в сентябре (высшая точка наблюдалась в августе – 13,14 грн), то есть "зеленый" подорожал за каких-то три месяца на 10,6%.

Через год произошел еще один сезонный скачок – правда, на этот раз гривня "нырнула" не настолько глубоко: лишь на 2,6%: начиная курсом 21,45 грн/долл. в июне 2015-го и заканчивая 22 грн/долл. в сентябре. Но осенью 2016 года падение ускорилось. Если в первом месяце лета за один доллар давали 24,89 грн, то осенью бакс вырос на 5,3%, до 26,21 грн/долл.

Обвал гривни существенно замедлился осенью 2017-го – с 26,01 грн/долл. в июне до 26,16 грн/долл. в сентябре ("минус" 0,6%). Но уже следующей осенью тенденция к активному "проседанию" вернулась. Если в июне 2018-го курс составлял 26,22 грн/долл., то уже в сентябре доллар подорожал на 7,3%, и за один "бакс" давали 28,13 грн.

Почему впервые за пять лет "сентябрьская" гривня начала так активно расти по отношению к доллару и что случилось с сезонными колебаниями на валютном рынке, сайту "Сегодня" объяснили эксперты.

2014-2018: откуда взялась сезонность

С тех пор, как после Революции достоинства Нацбанк ввел в Украине политику свободного курсообразования, доллар традиционно дорожал в конце зимы и в августе-октябре, а в начале лета курс, наоборот, снижался. Как объяснил учредитель и президент инвестгруппы "Универ" Тарас Козак, эта традиция возникла по нескольким причинам.

"Во-первых, осенью "Нафтогаз" закупал большие объемы энергоресурсов для прохождения зимы. Это была ускоренная закупка. Соответственно, государственные компании скупали большие объемы валюты на рынках и спрос на валюту был выше. Кроме того, в конце года традиционно самый большой спрос со стороны покупателей – готовимся к Новому году, к подаркам, – и импортеры, начиная с сентября (старта делового сезона) традиционно скупали валюту, чтобы импортировать очередные партии товаров", – объяснил Козак.

Во-вторых, сильное воздействие на курс, как правило, оказывают аграрии.

"Полевые работы ведутся до октября, но подготовка – закупка горюче-смазочных материалов, семян, средств защиты растений, удобрений, ремонт, покупка техники – идет с января до июня-июля. Позже средства уже не нужны аграриям. Соответственно, с конца лета они не завозят в страну валюту. У них уже есть урожай, они могут его продать, и валюта в страну не приходит аж до следующей зимы, когда понадобятся деньги внутри страны", – рассказал Козак.

Однако на курс влияют не только сезонные факторы. А потому осенняя ревальвация гривни в 2019 году оказалась неожиданной, но объяснимой.

2019: шаткий оптимизм и "горячие инвестиции"

По мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, валютную сезонность в Украине приглушили другие тенденции. Например, острый интерес иностранцев к облигациям внутреннего займа (ОВГЗ) Украины.

"[Укрепление гривни] базируется на оптимизме, который присутствует в украинском обществе. Плюс продолжается покупка ценных бумаг иностранцами <…> Этими факторами перебивается сезонность", – сказал финансист.

Когда все вернется на круги своя – вопрос на миллион, продолжает эксперт. Но, уточняет: оптимизм бизнеса уже стал куда более шатким, чем у общества в целом.

Тарас Козак тоже уверен, что сезонность осталась в силе, но поменяла свою природу. Аграрии по-прежнему влияют на валютным рынок, правда, уже не так существенно, как прежде.

"Агросезонность никуда не делась, просто другие факторы стали более сильны. Спрос на валюту был удовлетворен еще летом, а в страну начала поступать чрезмерная валюта от нерезидентов. И, что не менее значимо, постоянно увеличивается приток валюты, которую присылают трудовые мигранты. По оценкам прошлого года, было 14-15 млрд долл., годом ранее – 12 млрд, еще раньше – меньше 10 млрд. Работники привозят валюту в конце сезона и продают, чтобы купить товары за гривню. В этом году обратная сезонность – еще сильнее, еще быстрее начиная с лета растет гривня", – объяснил эксперт.

С коллегами не согласен финансовый аналитик Алексей Кущ. Он считает, что в этом году "сезонность поломана искусственно". А "виновниками" называет Министерство финансов и Нацбанк.

"Политика Минфина – построение пирамиды внутреннего госдолга на основании очень высоких ставок доходности (16-20% годовых) и короткого срока обращения (3-6 мес.). В результате международный спекулятивный капитал, "горячие инвестиции" начали массово заходить в Украину. Вложения нерезидентов в ОВГЗ выросли до 100 млрд грн, хотя в январе этого года вложения в ОВГЗ составляли 6 млрд грн. Плюс 94 млрд грн – почти 4 млрд долл. в эквиваленте – это деньги, которые зашли на наш рынок. Они и спровоцировали состояние профицита, избытка спекулятивной валюты на межбанке, – объяснил Кущ. – А политика Нацбанка направлена на высокие процентные ставки – постоянное изъятие избыточной ликвидности с помощью депозитных сертификатов. В результате создается искусственный дефицит гривни".

В то же время действовали и объективные экономические факторы, которые взвинтили гривню – это падение на международных рынках цен на импортные товары (энергоносители) и рост стоимости экспорта, признает специалист. Однако, по его мнению, эти факторы не смогли бы привести к настолько резкому укреплению нацвалюты.

Читайте также: Аномальный курс: дешевый доллар в Украине – это хорошо или плохо

Если же искусственные воздействия прекратятся, курс снова будет формироваться в зависимости от экономических факторов и былая сезонность вернется, считает Кущ.

"НБУ начнет более радикальное снижение процентных ставок, и гривня пойдет в реальный сектор экономики – это вызовет девальвационную волну. Если нерезиденты начнут массово забирать свои деньги из Украины – вывод тех же 4 млрд долларов в условиях небольших объемов золотовалютных резервов и больших выплат внешнего долга – это может обрушить нынешнюю модель", – спрогнозировал эксперт.

К слову, на неожиданное укрепление украинской валюты уже посетовали в Счетной палате. Там подсчитали, что из-за падения доллара бюджет недополучил 9,2 млрд гривен доходов. Дело в том, что почти 40% государственных доходов рассчитываются с использованием курса гривни к доллару США или евро, и если фактический курс оказывается ниже, поступления в казну падают.

Напомним, в целом, по данным НБУ, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. А в 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Новости "Сегодня" ранее также рассказали, как сохранить сбережения в условиях падения курса доллара. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама