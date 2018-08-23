Доллар немного подешевеет после Дня Независимости
Нацбанк установил новый курс "зеленого" на 27 августа
На понедельник, 27 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:
|23.08
|27.08
|Изменение
|1 доллар США
|27,88 грн
|27,85 грн
|- 0,03 грн
Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится на три копейки. Сегодня, 23 августа, гривня ослабла сразу на 18 копеек, а курс евро взлетел выше психологической отметки.
Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:
Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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