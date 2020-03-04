Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Доллар несколько просел, евро немного подорожал: официальный курс

4 марта, 16:10

Виктория Подолянец

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 5 марта

На четверг, 5 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

4.035.03Изменение
1 доллар США24,93 грн24,89 грн- 0,4

Таким образом, по сравнению со значениями 4 марта курс доллара снизился на четыре копейки после повышения на 12 копеек в предыдущий банковский день. При этом за неделю – с 27 февраля по 5 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 24 копейки.

Реклама

Курс евро на 5 марта вырос на 2 копейки – с 27,68 до 27,7 гривни за евро.

В тренде
Доллар несколько просел, евро немного подорожал: официальный курс

Ранее новости "Сегодня" также разбирались, следует ли украинцам скупать валюту, чтобы сохранить сбережения:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

курс курс валют курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Банки Украины снизили ставки по кредитам и депозитам
Банки Украины снизили ставки по кредитам и депозитамФинансы
Повышение пенсий и рост курса доллара: чего ждать украинцам в марте
Повышение пенсий и рост курса доллара: чего ждать украинцам в мартеФинансы
Курс доллара в Украине: стабильность нарушится после 8 марта
Курс доллара в Украине: стабильность нарушится после 8 мартаФинансы
Гривня покатится по наклонной: прогноз курса доллара на ближайшее время
Гривня покатится по наклонной: прогноз курса доллара на ближайшее времяФинансы
В Украине замер курс доллара: эксперт объяснил ситуацию
В Украине замер курс доллара: эксперт объяснил ситуациюФинансы
Коронавирус скажется на курсе доллара в Украине: прогноз от экспертов
Коронавирус скажется на курсе доллара в Украине: прогноз от экспертовЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...