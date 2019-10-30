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Доллар в Украине опустился на психологическую отметку: курс НБУ

30 октября, 16:05

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 31 октября

/ Фото: Flickr

На четверг, 31 октября, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

30.1031.10Изменение
1 доллар США25,11 грн25,00 грн- 0,11

Таким образом, по сравнению со значениями 30 октября, курс доллара повысился на четыре копейки после снижения на 10 копеек в предыдущий банковский день. При этом доллар опустился на уровень психологической отметки в 25 гривен, которую преодолел впервые за полтора месяца. За неделю с 24 по 31 октября гривня ослабла по отношению к доллару на 16 копеек.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказали, как украинцам в обменниках продают фальшивые доллары. Что делать, чтобы уберечься от мошенников, узнавайте из сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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