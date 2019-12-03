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Доллар падает: гривня обновила рекорд с 2016 года

3 декабря, 16:17

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 4 декабря

Фото: jcomp / Freepik

Фото: jcomp / Freepik

На среду, 4 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

03.1204.12Изменение
1 доллар США23,96 грн23,93 грн- 0,03

Таким образом, по сравнению со значениями 3 декабря, курс доллара снизился еще на три копейки после падения на шесть копеек в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 14 января 2016 года – 23,64 гривни за доллар.

Читайте также: Милованов: Курс доллара по 24 гривни – это новая реальность для Украины

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За неделю – с 27 ноября по 4 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на пять копеек. На начавшейся неделе аналитики ожидают укрепления гривни к доллару.

В тренде
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Ранее новости "Сегодня" также выяснили, куда выгоднее всего вложить деньги в условиях снижения курса доллара. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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