Доллар перестал падать: курс подскочил выше психологической отметки

Сегодня, 08:25

Евровалюта и рубль дорожают к гривне

Фото: Getty
Фото: Getty

На сегодня, 15 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,01 грн;
1 евро – 32,17 грн;
10 российских рублей – 4,55 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, повысился на 10 копеек. "Зеленый" вновь перешагнул психологическую отметку в 26 грн. До этого меньше 26 грн доллар не стоил с июля 2017 года.

Одной из причин февральского и мартовского падения курса доллара в Украине эксперты называли "агрессивное" ужесточение монетарной политики НБУ. Регулятор 1 марта продолжил внедрять политику "дорогих денег", повысив учетную ставку до 17%. Сам Нацбанк считает, что падение доллара обусловлено сезонными факторами.

Курс евро вырос на 10 копеек. Стоимость 10 российских рублей повысилась на копейку.

В среду, 14 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине повысился на 19 копеек в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,13/26,17 грн. Стоимость евро установилась на отметках 32,3/32,35 грн, повысившись на 20 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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Источник:

"Сегодня"

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