В укреплении гривни, как и в девальвации, специалисты находят позитивные и негативные стороны

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"Реальный сценарий": что будет с экономикой, если курс доллара вернется к 30 гривням Евгения Давыденко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 2019-07-30T14:57:00+03:00 Финансы В укреплении гривни, как и в девальвации, специалисты находят позитивные и негативные стороны

Нацбанк на сегодня, 30 июля, укрепил гривню еще на 19 копеек, установив курс на отметке 25,25 грн/доллар. Таким образом доллар в Украине побил антирекорд за 3,5 года. Однако, согласно прогнозу ряда экономистов и финансистов, с конца лета – осенью стартует противоположная, девальвационная, тенденция.

Что произойдет с экономикой, если доллар будет торговаться на уровне 28–30 грн? Смоделировать такую ситуацию сайт "Сегодня" попросил экспертов.

Если курс подскочит к 30 грн/долл, то ничего страшного не случится, считает директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он напоминает, что в бюджете-2019 заложено значение 29,4 грн/долл. Напротив, по словам экономиста, именно нынешняя "крепкая" гривня несет массу угроз для экономики. В частности, вредит нашим экспортерам, поскольку увеличивает себестоимость их продукции и снижает конкурентоспособность. Более благоприятное влияние имел бы курс доллара, который прогнозировал МВФ.

"МВФ говорит, что среднегодовой курс был бы оптимальным 28,6. Эта та цифра, которая бы полностью отвечала ожиданиям, которые были заложены в госбюджет", – убежден Пендзин.

Из-за "крепкой" гривни, по его словам, мы имеем недовыполнение госбюджета за первое полугодие на 8 млрд грн – прежде всего по налогу до добавленную стоимость по импорту. А также – невыполнение расходной части бюджета на 40 млрд грн.

"Что это значит? В конце года те 40 млрд выполнятся. Потому что принесут акты выполненных работ... И вместе с текущими платежами дополнительно потратятся 40 млрд. И тогда эти деньги пойдут на валютный рынок, и начинется мощное давление. И Нацбанк начнет впопыхах продавать валютные резервы, чтобы удержать курс, чтобы он не прыгнул выше головы", – прогнозирует Пендзин.

В то же время, экономист Владимир Лановой, считает, что постепенное укрепление гривни ниже 26 грн/долл. -это позитивный процесс. А вот курс по 28-30 грн/долл., по его мнению, сильно навредит стране.

"[Такой курс повлечет] процесс обеднения населения, рост стоимости импортных необходимых товаров, таких, как лекарства. У компаний будет меньше возможностей для инвестиций... Это остановка модернизации наших предприятий, поскольку мы не изготавливаем оборудование вычислительной техники внутри страны… К тому же это один из факторов инфляции", – говорит Лановой.

Он уверен, что возвращение к курсу 28-30 грн/долл. – это вполне реальный сценарий, поскольку с осени начнут действовать мощные риски.

"Осенью мы должны возвращать внешние долги перед частным сектором на 4,5 млрд и плюс проценты – это требует дополнительных долларов", – отмечает он.

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Экономика Украины успешно пройдет период пиковых выплаты в сентябре-октябре, если НБУ воспользуется валютными резервами, считает Лановой. В таком случае курс доллара не взлетит. Однако если МВФ будет против растраты резервов, девальвации не избежать, полагает экономист.

"Международный валютный фонд может возразить: не трогайте резервы, у вас еще не самые худшие времена, [рассчитывайтесь с долгами] за счет других способов. Ими могут быть дополнительный выпуск гривни и покупка на внутреннем рынке долларов правительством для погашения таких долгов. Если это произойдет, тогда гривня сразу упадет", – отмечает Лановой.

Возможен и третий вариант – новые внешние заимствования, однако они, добавляет Лановой, дорогое удовольствие для Украины.

"Курс – это не причина, а следствие, – резюмирует президент инвестгруппы "Универ" Тарас Козак. Курс 28 – 30 грн/долл. может быть связан с ухудшением внешней конъюнктуры, например, снижением цен на агросырье".

Как известно, Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год – 29,4 грн за доллар.

Напомним, ранее МВФ ухудшил прогноз по росту мировой экономики. В числе рисков для роста глобального ВВП аналитики отметили усиление напряженности в сфере торговли и технологий.

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