Стоимость безналичной американской валюты опустилась до минимума за почти три года

/ Фото: Pixabay

Доллар побил новый антирекорд: итоги дня на межбанке https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80 2019-07-30T16:56:00+03:00 Финансы Стоимость безналичной американской валюты опустилась до минимума за почти три года

За день на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара преодолел психологическую отметку в 25 гривен за доллар, движение к которой начал с самого старта торгов. Так, сегодня, 30 июля, на межбанковском валютном рынке заметно "похудевший" курс доллара поставил новый антирекорд. Последний раз доллар опускался ниже 25 гривен в августе 2016 года, то есть почти три года назад, сообщил сайту "Сегодня" информационно-финансовый портал IBC.ua.

По данным аналитиков портала, на открытии торгов американская валюта стартовала с отметки 25,14-25,18 гривен. А стремительное пике на протяжении всего дня привело к тому, что уже к закрытию рынка доллар просел на 13-19 копеек до 24,95-25,05 гривен.

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По информации аналитиков портала, за день на межбанке курс евро снизился на 10-17 копеек до 27,82-27,94 гривен, а цена на рубль упала с 0,3961-0,3959 до 0,3939-0,3956 гривен.

Напомним, 29 июля доллар на межбанке показал резкое снижение. За сутки цена на американскую валюту снизилась на 13-18 копеек до 25,22-25,24 гривен.

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