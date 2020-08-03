Доллар подорожал, а евро упал в цене: курс валют от Нацбанка

На вторник, 4 августа, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

03.08 04.08 Изменение 1 доллар США 27,68 грн 27,74 грн + 0,06

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Таким образом, по сравнению со значениями 3 августа курс доллара вырос на шесть копеек после снижения на копейку в предыдущий банковский день. В целом "зеленый" находится на максимальных с начала апреля уровнях. Впрочем, за неделю – с 28 июля по 4 августа – национальная валюта окрепла по отношению к американской на две копейки.

Зато курс евро на 4 августа заметно снизился – на 26 копеек, с 32,78 до 32,52 гривни. В целом евровалюта находится на рекордном с января 2019 года уровне.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему в Украине взлетел курс доллара и что дальше. Также о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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