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Доллар подорожал, евро продолжает дешеветь: Нацбанк обновил курс

3 сентября, 16:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 4 сентября

На пятницу, 4 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

03.0904.09Изменение
1 доллар США27,64 грн27,69 грн+ 0,05
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Таким образом, по сравнению со значениями 3 сентября курс доллара вырос еще на пять копеек после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 28 августа по 4 сентября – национальная валюта упала по отношению к американской на 23 копейки.

Курс евро на 4 сентября при этом снизился на 7 копеек, с 32,80 до 32,73 гривни. Днем ранее евро подешевел на 27 копеек.

В тренде
Новый глава НБУ Шевченко получил почти полмиллиона за месяц

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года. А о планах главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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