Доллар подорожал, евро продолжает дешеветь: Нацбанк обновил курс

На пятницу, 4 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

03.09 04.09 Изменение 1 доллар США 27,64 грн 27,69 грн + 0,05

Реклама

Таким образом, по сравнению со значениями 3 сентября курс доллара вырос еще на пять копеек после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 28 августа по 4 сентября – национальная валюта упала по отношению к американской на 23 копейки.

Курс евро на 4 сентября при этом снизился на 7 копеек, с 32,80 до 32,73 гривни. Днем ранее евро подешевел на 27 копеек.

В тренде Новый глава НБУ Шевченко получил почти полмиллиона за месяц

Реклама

Читайте также: На курс доллара в Украине влияют два фактора: прогноз эксперта

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года. А о планах главы Нацбанка Кирилла Шевченко узнавайте из видео:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама