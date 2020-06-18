Доллар ползет вниз: НБУ обновил официальный курс валют

На пятницу, 19 июня, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

18.06 19.06 Изменение 1 доллар США 26,78 грн 26,76 грн - 0,02

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Таким образом, по сравнению со значениями 18 июня курс доллара снизился на две копейки после повышения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Впрочем, за неделю – с 12 по 19 июня – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 16 копеек.

При этом курс евро на 19 июня снизился на копейку – с 30,07 до 30,06 гривни.

В тренде Европейский лоукостер возобновил полеты из Украины

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Напомним, ранее рыночные аналитики объясняли, что будет с курсом доллара после получения Украиной транша МВФ.

Также новости "Сегодня" рассказывали, куда в нынешней ситуации можно вложить сбережения и сколько получится заработать:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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