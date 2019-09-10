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Доллар пробил психологическую отметку: "зеленый" упал ниже 25 гривен впервые с августа 2016 года

10 сентября, 16:22

Национальный банк установил стоимость американской валюты на 11 сентября

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На среду, 11 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:

10.0911.09Изменение
1 доллар США25,03 грн24,88 грн- 0,15

Таким образом, по сравнению со значениями 10 сентября курс доллара снизился еще на 15 копеек после падения на шесть копеек днем ранее. Официальный курс "зеленого" достиг минимального значения с середины августа 2016 года (14 августа 2016 года доллар стоил 24,85 грн, а 15-го вырос до 25,04 грн).

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: НБУ

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: НБУ

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При этом за неделю – с 4 по 11 сентября – гривня по отношению к доллару окрепла на 42 копейки. Аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует, что на текущей неделе падение доллара к гривне продолжится.

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Ранее аналитики рассказали сайту "Сегодня", что будет с долларом в сентябре, а также назвали главные риски для устойчивости гривни.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Источник: Сегодня

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