Доллар растет: Розенко объяснил, почему ситуация с гривней – не катастрофа

Сегодня, 12:01

Изменение курса на 40 копеек является нормальным уровнем волатильности, считает вице-премьер

Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua
Павел Розенко. Фото: kmu.gov.ua

Несмотря на то, что в Украине на фоне военного положения растет курс доллара и евро, гривня остается в целом стабильной и причин, чтобы нервничать из-за девальвации, нет. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире " "112 Украина".

"Давайте вспомним совсем недавнюю историю, 2014 года, когда курс гривни "скакал" втрое. В течение короткого времени. Доллар был по 8 грн, потом стало 15, потом 25 и доходил до 40-50 грн за доллар. Когда мы сейчас говорим, что за четыре дня 40 копеек, то это еще раз подтверждает, с одного плана – о стабильности финансовой системы Украины, что даже на фоне, да, такого не совсем положительного сигнала о введении военного положения, при нарастании определенной обеспокоенности людей, все равно, – 40 копеек это не уровень, когда можно говорить о катастрофе. Это нормальное колебание национальной валюты", – сказал Розенко.

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Напомним, ранее в Национальном банке Украины также заверили отметили, что рост доллара в Украине выше 28 гривен не связан с фундаментальными экономическими причинами – Нацбанк ожидает, что доллар подешевеет.
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