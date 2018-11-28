НБУ объяснил, почему из-за военного положения взлетел доллар

В Нацбанке уверены, что украинская валюта еще отыграет падение

Рост курса доллара в Украине выше 28 гривен не связан с фундаментальными экономическими причинами. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Фундаментальных рыночных причин для значительных курсовых колебаний нет. Текущие колебания вызваны преимущественно ситуативными и психологическими факторами. В частности, ситуация на наличном валютном рынке сегодня является результатом обусловленного последними новостями психологического фактор. ... Национальный банк продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривни определяет рынок", – отметили в НБУ.

При этом регулятор ожидает, что доллар подешевеет.

"После ослабления давления [психологического фактора] конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривни на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенного фундаментальными факторами", – прогнозируют в НБУ.

Нацбанк напомнил, что во время военного положения, введенного в 10 областях Украины, банковская система будет работать в обычном режиме. По данным регулятора, сейчас украинские банки достаточно устойчивы, ликвидны и капитализированы, а введение военного положения "рисков для стабильности финансовой системы не создает".

"Соответственно, никакие административные ограничения на валютном или денежно-кредитном рынке Национальным банком в вводятся", - подчеркнули в НБУ.

В то же время, в случае возникновения необходимости, банки могут получить поддержку ликвидностью от Национального банка по постоянно действующим инструментами рефинансирования. А для обеспечения стабильности на валютном рынке Нацбанк продолжает следить за его состоянием и в случае необходимости будет выходить с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

Как сообщалось, украинские банкиры также уверены: глубокой девальвации гривни не будет, а курс доллара должен снизиться после бурного роста.