Эксперты назвали самую надежную валюту по версии украинцев

Доверие к гривне выросло за последние годы, но все равно остается проблемой

В Украине вновь резко подорожали доллар и евро. Специалисты говорят о негативном влиянии психологического фактора на валютный рынок, но украинцы все равно массово скупают "твердую" валюту. Аналитики Research & Branding Group выяснили, какие "деньги" наши сограждане считают самыми надежными.

"Резкие курсовые колебания вызывают панические настроения, подогревающие ажиотажный спрос на валюту. С 2008 года в Украине наблюдалась несколько волн скачкообразной девальвации гривни, которую спровоцировали объективные факторы и усилила паника населения. На протяжении последних лет вопрос стабильности национальной валюты и доверия к ней населения остается одним из наиболее актуальных", – подчеркивают эксперты.

Как показывают результаты ноябрьского опроса, валютой, пользующейся наибольшим доверием жителей Украины, по-прежнему является доллар США – именно в этой валюте, по мнению большей части украинцев (43%), сейчас наиболее выгодно и безопасно хранить свои денежные сбережения.

Далее с большим отрывом следует евро (15%) и собственно национальная валюта – гривня – (12%).

Еще 12% украинцев в настоящее время не доверяют ни одной из валют, а 16% – не определились в данном вопросе.

"Следует отметить, что по сравнению с осенью 2016 г. и зимой 2017 г. доверие к гривне несколько укрепилось. Несмотря на то, что большинство украинцев предпочли бы хранить сбережения в иностранной валюте, только 15% опрошенных за последние три месяца совершали валютные операции: 6% – только покупали, 4% – только продавали, 5% – покупали и продавали валюту. Подавляющее большинство жителей страны (82%) за последние три месяца не покупали и не продавали валюту", – добавляют аналитики.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины отметили, что рост доллара в Украине выше 28 гривен не связан с фундаментальными экономическими причинами – Нацбанк ожидает, что доллар подешевеет.