"Зеленый" опустился до минимума с 2016 года и удерживает позиции

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Доллар рекордно подешевел на межбанке: аналитики назвали причину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0 2019-07-31T12:01:49+03:00 Финансы "Зеленый" опустился до минимума с 2016 года и удерживает позиции

После крутого пике 30 июля курс доллара на межбанке продолжает удерживать свои позиции. Так, сегодня, 31 июля, торги по доллару на межбанковском валютном рынке стартовали с отметки 24,94-24,99.

По состоянию на 11:00 курс просел на 1-3 копейки и удержался рекордном на уровне 24,959-24,961 гривни за доллар. Последний раз доллар на межбанке опускался ниже 25 гривен в августе 2016 года, то есть почти три года назад, сообщили сайту "Сегодня" аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

"Сегодняшняя относительная стабильность американской валюты связана с отсутствием активности НБУ и Министерства финансов Украины. Пике доллара – результат очередного аукциона по продаже ОВГЗ - на сумму более 17,2 миллиарда гривен", – прокомментировал ситуацию на валютном рынке управляющий партнер компании Inter Business Consulting Роман Лысенко.

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Напомним, 30 июля курс доллара преодолел психологическую отметку в 25 гривен. За сутки цена на американскую валюту снизилась на 13-19 копеек до 24,95-25,05. Официальный курс доллара НБУ установил на уровне 25,09 гривни. Так низко курс доллара не опускался с января 2016 года, то есть курс Нацбанка держится на уровне антирекордов за 3,5 года.

Новости "Сегодня" ранее выяснили, что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам. Также об укреплении гривни узнавайте из нашего сюжета:

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