Доллар рекордно подешевел на межбанке: аналитики назвали причину

После крутого пике 30 июля курс доллара на межбанке продолжает удерживать свои позиции. Так, сегодня, 31 июля, торги по доллару на межбанковском валютном рынке стартовали с отметки 24,94-24,99.
По состоянию на 11:00 курс просел на 1-3 копейки и удержался рекордном на уровне 24,959-24,961 гривни за доллар. Последний раз доллар на межбанке опускался ниже 25 гривен в августе 2016 года, то есть почти три года назад, сообщили сайту "Сегодня" аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.
"Сегодняшняя относительная стабильность американской валюты связана с отсутствием активности НБУ и Министерства финансов Украины. Пике доллара – результат очередного аукциона по продаже ОВГЗ - на сумму более 17,2 миллиарда гривен", – прокомментировал ситуацию на валютном рынке управляющий партнер компании Inter Business Consulting Роман Лысенко.
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Напомним, 30 июля курс доллара преодолел психологическую отметку в 25 гривен. За сутки цена на американскую валюту снизилась на 13-19 копеек до 24,95-25,05. Официальный курс доллара НБУ установил на уровне 25,09 гривни. Так низко курс доллара не опускался с января 2016 года, то есть курс Нацбанка держится на уровне антирекордов за 3,5 года.
Новости "Сегодня" ранее выяснили, что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам. Также об укреплении гривни узнавайте из нашего сюжета:
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