В Министерстве финансов сообщили, что ставки заимствования снова снижены

/ Фото: Pixabay

"Крупнейшее размещение гривневых ОВГЗ в этом году": Минфин пополнил бюджет https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B7 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%20%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B7 2019-07-30T18:24:00+03:00 Финансы В Министерстве финансов сообщили, что ставки заимствования снова снижены

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 30 июля, в государственный бюджет Украины привлекли почти 17,21 млрд грн. Это следует из данных, обнародованных Министерством финансов по итогам планового аукциона.

На странице Минфина в Facebook отмечается, что это "крупнейшее размещение гривневых ОВГЗ в этом году".

"Ставки заимствований снова снижены. Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 17,2 млрд грн, из которых почти 11 млрд грн привлечены в 5,5-летние инструменты в гривне", – сказано в сообщении.

Ставки доходности, по данным Минфина, составили:

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по трехмесячным ОВГЗ – 16,4% (снижение на 23 базисных пункта);

по шестимесячным ОВГЗ – 16,52% (- 21 б.п.);

по однолетним ОВГЗ – 16,59% (-40 б.п.);

по двухлетним ОВГЗ – 16,75% (- 100 б.п.);

по шестилетним ОВГЗ – 15,5% (-35 б.п.).

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"С учетом сегодняшнего размещения годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%", – подчеркнули в Минфине.

Ранее новости "Сегодня" сообщали со ссылкой на данные НБУ, что портфель ОВГЗ нерезидентов 18 июля вырос на 2,17 млрд грн – до 67,06 млрд грн. Общий портфель этих облигаций увеличился до 766,34 млрд грн.

Мы также писали, что понижение учетной ставки до 17% позволило Министерству финансов на аукционах ускорить понижение ставок по шести- и 12-месячным гривневым бумагам – с 17,4% до 16,73% и с 17,74% до 16,99% соответственно.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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