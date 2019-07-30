"Крупнейшее размещение гривневых ОВГЗ в этом году": Минфин пополнил бюджет

По результатам размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 30 июля, в государственный бюджет Украины привлекли почти 17,21 млрд грн. Это следует из данных, обнародованных Министерством финансов по итогам планового аукциона.
На странице Минфина в Facebook отмечается, что это "крупнейшее размещение гривневых ОВГЗ в этом году".
"Ставки заимствований снова снижены. Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 17,2 млрд грн, из которых почти 11 млрд грн привлечены в 5,5-летние инструменты в гривне", – сказано в сообщении.
Ставки доходности, по данным Минфина, составили:
- по трехмесячным ОВГЗ – 16,4% (снижение на 23 базисных пункта);
- по шестимесячным ОВГЗ – 16,52% (- 21 б.п.);
- по однолетним ОВГЗ – 16,59% (-40 б.п.);
- по двухлетним ОВГЗ – 16,75% (- 100 б.п.);
- по шестилетним ОВГЗ – 15,5% (-35 б.п.).
"С учетом сегодняшнего размещения годовой план государственных заимствований выполнен на 76,5%", – подчеркнули в Минфине.
Ранее новости "Сегодня" сообщали со ссылкой на данные НБУ, что портфель ОВГЗ нерезидентов 18 июля вырос на 2,17 млрд грн – до 67,06 млрд грн. Общий портфель этих облигаций увеличился до 766,34 млрд грн.
Мы также писали, что понижение учетной ставки до 17% позволило Министерству финансов на аукционах ускорить понижение ставок по шести- и 12-месячным гривневым бумагам – с 17,4% до 16,73% и с 17,74% до 16,99% соответственно.
В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. Мы разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:
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