Доллар резко обвалился на межбанке

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс евро и доллара, а безналичная американская валюта устремилась вниз на межбанковском рынке и за несколько часов просела на 5-12 копеек. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Сегодня, 21 августа, межбанковский валютный рынок открыл торги с ценой 25,20-25,30 гривни за доллар. За пару часов торгов "зеленый" заметно похудел и к 12:00 его цена составила 25,15-25,18 гривни.

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Курс европейской валюты также снизился – на 3-11 копеек с 27,95-28,07 гривен до уровня 27,92-27,96 гривни за евро к 12:00. В то же время российская валюта чувствовала себя более уверенно на межбанке: за несколько часов ее стоимость выросла с 0,3786-0,3801 гривни до 0,3799-0,3805 гривни за рубль.

Напомним, 20 августа доллар закрыл банковский день ростом на четыре копейки. В ходе торгов на межбанке курс доллара то опускался, то вновь поднимался, и к закрытию рынка составил 25,16-25,18 гривни.

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