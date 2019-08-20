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Доллар поднялся в цене: итоги дня на межбанке

20 августа, 17:05

Сегодня "зеленый" закрыл банковский день ростом на четыре копейки

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Несмотря на то, что Национальный банк снизил официальный курс доллара, гривня не удержалась на межбанковском валютном рынке и просела к концу дня. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua.

Сегодня, 20 августа, американская валюта стартовала на межбанке с показателей 25,12-25,18 грн за доллар. В ходе торгов на межбанке курс доллара то опускался, то вновь поднимался, и к закрытию рынка он подорожал на четыре копейки – до 25,16-25,18 грн.

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Европейская валюта также подорожала на четыре копейки – с 27,82-27,89 грн до 27,86-27,89 грн. Курс рубля поднялся на межбанке с 0,3753-0,3762 грн до 0,3773-0,3778 грн.

В тренде
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Новости "Сегодня" писали, что 19 августа торги по доллару на межбанке стартовали с показателей 25,10-25,20 грн. В ходе торгов американская валюта снизилась в цене на шесть копеек и к закрытию торговалась по 25,12-25,14 грн за доллар.

Мы также выяснили, что происходит с бюджетом Украины, сколько нужно заплатить по долгам и как на это отреагирует гривня. Чиновники говорят, что готовы к вызовам, а эксперты дают прогнозы курса.

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Источники: Сегодня , IBC.UA

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