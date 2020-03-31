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Доллар резко просел: курс упал ниже психологической отметки

31 марта, 16:23

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость иностранной валюты на 1 апреля

На среду, 1 апреля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

31.0301.04Изменение
1 доллар США28,06 грн27,63 грн- 0,43

Таким образом, по сравнению со значениями 31 марта курс доллара опустился сразу на 43 копейки снижения на 14 копеек в предыдущий банковский день. Стоимость "зеленого" при этом опустилась значительно ниже психологической отметки в 28 гривен. За неделю – с 25 марта по 1 апреля – национальная валюта ослабла по отношению к американской на 48 копеек.

Курс евро на 1 апреля упал с 30,96 до 30,26 гривни, отступив от отметки в 31 гривню за евро.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, почему из украинских банков исчезла иностранная наличность:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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