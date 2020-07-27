Доллар рвется вверх: каким будет курс через неделю

За неделю курс доллара к гривне заметно вырос на всех сегментах валютного рынка – на 0,5-1,4%. Так, официальный курс доллара вырос с 27,36 до 27,76 грн, спрос/предложение на межбанке – с 27,61/27,63 до 27,76/27,78 грн, а средние курсы в банках – с 27,42/27,69 до 27,64/27,92 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

"На начавшейся неделе мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн", – прогнозирует Иосуб.

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В то же время руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин сообщил, что 27 июля доллар на межбанке торгуется с расширением спреда на уровне 27,90 гривен.

"Участники рынка не спешат осуществлять операции, предпочитая понять расстановку сил. Девальвация на прошлой недели оказалась достаточно существенной, что привело к заявлению властей о достижении нужных уровней. Также НБУ для поддержания гривни осуществил интервенции на 350 млн долларов. Часть привлеченной валюты через еврооблигацииможет быть выведена на рынок, что сдерживает покупателей. Между тем, главной будет позиция регулятора и действия нерезидентов со спекулянтами, которые сейчас оказывают наибольшее влияние на рынок. Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит движение в диапазоне 27,7-27,9 гривен за доллар, но не исключен и поход к отметке 28 гривен за доллар", – резюмировал Шевчишин.

Иосуб также напомнил, что 27 июля стоимость золота на мировом рынке достигла 1945 долларов за тройскую унцию. При этом цена золота установила новый исторический максимум, превысив предыдущий рекорд в 1920 долларов, который был установлен в сентябре 2011 года. Аналитик добавил, что спрос на золото растет на фоне пандемии COVID-19 и пессимизма инвесторов по поводу перспектив мировой экономики.

А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео "Сегодня":

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