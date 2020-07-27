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Цены на золото побили исторический рекорд

27 июля, 10:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Стоимость металла растет из-за кризиса в отношениях Китая и США

Цена на золото на фоне растущей напряженности в отношениях между США и Китаем утром 27 июля составила 1931 долларов за унцию, а на закрытии предыдущих торгов – 1943 доллара за унцию. Это максимальное значение за всю историю, отмечает CNBC.

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Прошлый исторический рекорд цены золота был зафиксирован 22 августа 2011 года – 1891,9 доллара за унцию.

Как известно, золото считается самым надежным активом, спрос на который повышается во время кризисов и на фоне геополитической нестабильности.

Напомним, власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Такие шаги последовали вслед за тем, как США обвинили Китай в попытке похитить американские разработки вакцины от коронавируса.

Позднее власти Поднебесной прекратили работу генерального консульства США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду.

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Также на фоне приближающихся президентских выборов Белый дом разрабатывает варианты, как наказать Пекин за намеренное сокрытие информации об опасности коронавируса. Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары.

Кроме того, как уже сообщалось, из-за Китая Вашингтон решил покинуть Всемирную организацию здравоохранения. Подробности в видеосюжете:

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Китай США рекорд золото торговая война цена на золото

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