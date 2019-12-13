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Доллар стал еще дешевле: обновлен официальный курс

13 декабря, 16:12

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 16 декабря

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

На понедельник, 16 декабря, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

13.1216.12Изменение
1 доллар США23,56 грн23,50 грн- 0,06

Таким образом, по сравнению со значениями 12 декабря курс доллара упал еще на шесть копеек после снижения на четыре копейки в предыдущий банковский день. Курс доллара опустился еще ниже психологической отметки в 24 гривни и обновил уровень рекорда с начала 2016 года. Последний раз доллар стоил дешевле 13 января 2016 года – 23,26 гривни за доллар.

За неделю – с 9 по 16 декабря – гривня окрепла по отношению к "зеленому" на 23 копейки. При этом в НБУ ранее назвали причины падения курса доллара, а премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что благодаря укреплению гривни украинцы становятся богаче.

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Фото: "Укртрансгаз"/Facebook

Напомним, новости "Сегодня" также выяснили, куда выгоднее всего вложить деньги в условиях снижения курса доллара. Узнавайте об этом из нашего сюжета:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,93 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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