Українська
$ 27,66
31,67
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

Доллар станет дороже: эксперт озвучил неутешительный прогноз курса

22 июля, 12:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Спрос на иностранную валюту в Украине превышает предложение

Доллар после роста в официальных курсах НБУ 22 июля на межбанковском валютном рынке Украины повысился до уровня 27,78 гривни за доллар по цене продажи. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Реклама

По его словам, спрос на валюту превышает предложение, т.к. нерезиденты, спекулянты и импортеры активно участвуют в торгах, опасаясь что позже будет дороже.

"Заявление президента Украины Владимира Зеленского о курсе 30 гривен за доллар, заявление главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики о возможной девальвации гривны на 10% для стимулирования экономики – все это дает импульс сомнениям и усиливает спрос", – объяснил аналитик.

Шевчишин считает, что курс гривни продолжит снижаться, и доллар в Украине перейдет в новый ценовой диапазон.

"Попытки сбить спрос, предпринимаемые НБУ, оказались слабыми, что можно рассматривать как переход курса в диапазон 27,5-28 гривен за доллар. Цель по курсу – 28 гривен за доллар – остается текущей целью, на подходе к которой НБУ, вероятно, попытается сбить спрос. В конце июля и начале августа запланированы крупные погашения ОВГЗ, которые дадут ликвидность рынку и могут усилить ослабление гривни", – отметил специалист.

Читайте также: Кредиты и печатный станок: чего ждать от нового главы Нацбанка Шевченко

Тем временем нерезиденты продолжают уверенно выходить из украинских ОВГЗ. По словам Шевчишина, только за 6 дней иностранные инвесторы закрыли более 2,9 млрд гривен инвестиций в гособлигациях, а с начала месяца – 4,8 млрд гривен.

"Вчерашний аукцион по размещению ОВГЗ показал катастрофически низкий спрос на бумаги и единичные заявки на гривневые облигации. В условиях ожидаемой девальвации, предлагаемая Минфином доходность не интересна рынку", – сказал эксперт.

Реклама

При этом министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что сейчас нет необходимости в дополнительной денежной эмиссии гривни. Вместо этого Минфин намерен привлекать средства на внешнем и внутреннем рынках.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, ожидать ли сильного обвала гривни.

А о том, что планирует делать новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко, узнавайте из видео:

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар межбанк курс доллара валютный рынок Андрей Шевчишин прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизни
Украинцы потеряют в зарплатах: как падение ВВП скажется на уровне жизниЭкономика
"НБУ остался независимым": Данилишин назвал новые задачи центробанкаФинансы
Курс доллара устремился вверх: ожидать ли обвала гривни
Курс доллара устремился вверх: ожидать ли обвала гривниФинансы
Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку
Курс доллара в Украине пробил психологическую отметкуФинансы
Рынки насторожились: чего ждут инвесторы от нового главы НБУ
Рынки насторожились: чего ждут инвесторы от нового главы НБУФинансы
Доллар и евро в Украине бьют рекорды за много месяцев: курс НБУ
Доллар и евро в Украине бьют рекорды за много месяцев: курс НБУФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять