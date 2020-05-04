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Доллар топчется на месте, а евро растет: курс НБУ

4 мая, 16:33

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал стоимость американской валюты на 5 мая

На вторник, 5 мая, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

04.0405.05Изменение
1 доллар США26,96 грн26,97 грн+ 0,01

Таким образом, по сравнению со значениями 4 мая курс доллара повысился на копейку послеснижения тоже на копейку копеек в предыдущий банковский день. При этом "зеленый" остается ниже психологической отметки в 27 гривен, чего не происходило с 17 марта. За неделю – с 28 апреля по 5 мая – национальная валюта окрепла по отношению к американской на 13 копеек.

Курс евро на 5 мая при этом повысился сразу на 22 копейки – с 29,29 до 29,51 гривни.

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Напомним, ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня", каким будет курс доллара в мае. Украинцев также призывают к финансовой осторожности во время карантина. Дело в том, что в стране активизировались мошенники: например, клиентам банков предлагают дармовые деньги в обмен на личную банковскую информацию:

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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