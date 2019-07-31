Доллар упал слишком сильно: глава Минфина раскритиковала политику НБУ

Ситуация с резким снижением курса доллара в Украине стала аномальной, отмечают эксперты. Аналитики связывают ситуацию с наплывом иностранцев на рынок ОВГЗ. Однако глава Министерства финансов Оксана Маркарова отмечает, что ее ведомство проводит размещения в соответствии с бюджетной политикой.
При этом Маркарова раскритиковала Национальный банк Украины (НБУ) за то, что он, по ее мнению, прилагает делает недостаточно усилий для сдерживания стремительного укрепления гривни.
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"Минфин об этом говорит уже пару месяцев в контексте выполнения бюджета. Но мы на политику НБУ не влияем. <...> Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания – задача НБУ", – написала Маркарова в комментариях на странице нового члена набсовета ПриватБанка Романа Сульжика в Facebook.
Таким образом, она поддержала мнение Сульжика о том, что Нацбанку следовало бы активнее скупать инвалюту для пополнения резервов, и таким образом регулировать курс. По мнению эксперта, это привело бы снижению учетной ставки и снятию ограничений на валютном рынке.
Напомним, курс доллара опустился ниже 25 гривен на украинском межбанке впервые с 2016 года. Инвестбанкир Сергей Фурса также признает, что НБУ мог бы активнее закупать валюту, однако добавляет, что Минфин в сложившейся ситуации должен активнее понижать ставки по ОВГЗ, таким образом удешевляя кредиты для государства.
Новости "Сегодня" ранее выяснили, что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам. Также об укреплении гривни узнавайте из нашего сюжета:
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