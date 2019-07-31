Маркарова заверила, что размещение облигаций, которое тоже влияет на курс, проходит согласно плану

Оксана Маркарова / Фото: president.gov.ua

Доллар упал слишком сильно: глава Минфина раскритиковала политику НБУ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 2019-07-31T15:37:00+03:00 Финансы Маркарова заверила, что размещение облигаций, которое тоже влияет на курс, проходит согласно плану

Ситуация с резким снижением курса доллара в Украине стала аномальной, отмечают эксперты. Аналитики связывают ситуацию с наплывом иностранцев на рынок ОВГЗ. Однако глава Министерства финансов Оксана Маркарова отмечает, что ее ведомство проводит размещения в соответствии с бюджетной политикой.

При этом Маркарова раскритиковала Национальный банк Украины (НБУ) за то, что он, по ее мнению, прилагает делает недостаточно усилий для сдерживания стремительного укрепления гривни.

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"Минфин об этом говорит уже пару месяцев в контексте выполнения бюджета. Но мы на политику НБУ не влияем. <...> Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания – задача НБУ", – написала Маркарова в комментариях на странице нового члена набсовета ПриватБанка Романа Сульжика в Facebook.

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Таким образом, она поддержала мнение Сульжика о том, что Нацбанку следовало бы активнее скупать инвалюту для пополнения резервов, и таким образом регулировать курс. По мнению эксперта, это привело бы снижению учетной ставки и снятию ограничений на валютном рынке.

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Напомним, курс доллара опустился ниже 25 гривен на украинском межбанке впервые с 2016 года. Инвестбанкир Сергей Фурса также признает, что НБУ мог бы активнее закупать валюту, однако добавляет, что Минфин в сложившейся ситуации должен активнее понижать ставки по ОВГЗ, таким образом удешевляя кредиты для государства.

Новости "Сегодня" ранее выяснили, что случилось с курсом доллара и куда выгоднее всего вкладывать деньги украинцам. Также об укреплении гривни узнавайте из нашего сюжета:

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