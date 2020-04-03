Доллар ушел в пике, но гривня все равно под угрозой: прогноз эксперта

Доллар на межбанковском валютном рынке Украины 3 апреля стремительно падает после того, как просел в официальных курсах НБУ. Так, гривня укрепилась на межбанке до 27,34 грн/долл., сообщил сайту "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Позитивная динамика наблюдается на фоне прогресса в переговорах между Украиной и Международным валютным фондом в отношении предоставления финансовой помощи стране в размере 8 млрд долларов. Также правительство рассчитывают получить 165 млн долларов от ООН в рамках глобального плана гуманитарного реагирования для борьбы против коронавируса", – объяснил эксперт.

Впрочем, по его мнению, укрепление гривни носит краткосрочный характер и в целом вызвано ростом предложения инвалюты на межбанке.

"В условиях сужения ликвидности рынка даже небольшие перекосы между спросом и предложением изменяют ситуацию. Аграрии заводят валюту для посевной, экспортеры также заводят валюту по итогам квартала. А настроения на мировых рынках остаются негативными. Рецессия фиксируется по большинству стран, что в перспективе резко сократит торговую активность и украинский экспорт в том числе. Гривня может откатится до отметки 27,25 грн/долл. на межбанке, однако, вероятно, этой ситуацией воспользуются покупатели, вернув доллар на траекторию роста", – спрогнозировал Шевчишин.

Аналитик подчеркнул, что риски девальвации риски сохраняются.

"Это связано с падением валютных поступлений в страну, экономическим спадом и бюджетным дефицитом. Вопрос по сотрудничеству с МВФ хотя и движется к разрешению, все еще не решен, как и ситуация с помощью населению", – резюмировал эксперт.

Напомним, 2 апреля, Национальный банк вернулся к практике покупки валюты на межбанке и выкупил 34 млн долларов. Кроме того, на фоне нехватки в отделениях банков наличной валюты НБУ провел и очередную операцию по обмену наличного доллара на безналичный и удовлетворил заявки 11 банков на сумму 241,5 млн долларов. В ближайшее время эти наличные средства окажутся в банковских отделениях и пойдут на удовлетворение отложенного спроса.

О том, почему из украинских банков исчезли наличные доллары, ранее рассказывали новости "Сегодня":

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