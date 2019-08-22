НБУ сообщил о выходных днях в банках из-за Дня Независимости

Банки не будут работать три дня – с субботы по понедельник включительно

Фото: Ощадбанк/Facebook

Украинские банки не будут работать с субботы, 24 августа, по понедельник, 26 августа, включительно в связи с празднованием Дня Независимости, информирует пресс-служба Национального банка Украины на своей странице в Facebook.

Так как День Независимости приходится на субботу, выходной день переносится на понедельник, 26 августа.

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День Независимости Украины традиционно отмечается 24 августа. В этом году он выпадает на выходной день – субботу. Согласно украинскому законодательству, если официальные праздники приходятся на выходные, субботу или воскресенье, то следующий за ними понедельник также является выходным днем. Поэтому украинцы получили возможность отмечать главный праздник страны три дня подряд.

К 28-й годовщине независимости Украины новости "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости". Он начинается в преддверии праздника Государственного флага и продлится три дня.

Тем, кто хочет отметить праздник вдали от городских шествий и концертов, мы подготовили статью "Где отметить Независимость: лучшие направления по Украине".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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