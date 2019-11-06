Доллар в 2020 году: в проекте бюджета обновился прогноз курса

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Средний курс гривни в 2020 году составит 27 грн/долл. Такие расчеты использованы в обновленном проекте бюджета на 2020 год, который Кабинет министров направил в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

Этот курс взят из базового сценария макроэкономического прогноза, подготовленного Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В прогнозе также есть оптимистический сценарий, который предусматривает, что доллар в 2020 году будет в среднем стоить 24,8 грн.

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В изначальном варианте проекта бюджета-2020 закладывался курс 28,2 грн/долл.

О том, что еще изменилось в проекте государственной сметы, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Как сообщалось, проект бюджета-2020 в первом чтении Верховная Рада приняла 18 октября. Согласно законодательству, второе чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования закона.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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