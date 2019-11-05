Кабмин передал в Раду доработанный проект бюджета-2020

Текст документа пока не обнародован

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабинет министров передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Как сообщается на сайте парламента, доработанный проект получен и передан на рассмотрение руководства сегодня, 5 ноября, однако текст документа пока не обнародован.

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Напомним, Кабинет министров Украины вечером, 3 ноября, утвердил обновленный проект государственного бюджета-2020, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"). При этом проект бюджета-2020 в первом чтении был принят Верховной Радой18 октября.

Напомним, 22 октября Министерство экономики представило обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, который рассмотрит Кабинет министров. Прогноз предполагает рост ВВП на уровне от 3,7% (консервативный сценарий) до 4,8% (оптимистический сценарий) при инфляции в 5,5%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" вместе с экспертами уже разбирались, что не так в проекте нового госбюджетаи как можно исправить документ ко второму чтению.

Согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования закона.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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