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Кабмин передал в Раду доработанный проект бюджета-2020

5 ноября, 22:42

Текст документа пока не обнародован

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Кабинет министров передал в Верховную Раду доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета Украины на 2020 год.

Как сообщается на сайте парламента, доработанный проект получен и передан на рассмотрение руководства сегодня, 5 ноября, однако текст документа пока не обнародован.

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Напомним, Кабинет министров Украины вечером, 3 ноября, утвердил обновленный проект государственного бюджета-2020, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"). При этом проект бюджета-2020 в первом чтении был принят Верховной Радой18 октября.

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Напомним, 22 октября Министерство экономики представило обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, который рассмотрит Кабинет министров. Прогноз предполагает рост ВВП на уровне от 3,7% (консервативный сценарий) до 4,8% (оптимистический сценарий) при инфляции в 5,5%.

Напомним, ранее новости "Сегодня" вместе с экспертами уже разбирались, что не так в проекте нового госбюджетаи как можно исправить документ ко второму чтению.

Согласно законодательству, первое чтение проекта госбюджета в Верховной Раде должно состояться до 20 октября, второе – до 20 ноября, а третье (если оно понадобится) – до 25 ноября. Крайний срок принятия бюджета – 1 декабря. График рассмотрения проекта бюджета на 2020 год учитывает эти требования закона.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Верховная Рада проект Кабинет министров бюджет-2020

Источник: Сегодня

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