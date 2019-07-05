Доллар в пике: курс в Украине побил антирекорд с 2017 года

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 8 июля

Финтренды. Банковские учреждения стали устойчивее и крепче по сравнению с кризисом 2014 года. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 8 июля, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

05.07 08.07 Изменение 1 доллар США 25,87 грн 25,71 грн - 0,16

Таким образом, по сравнению со значениями 5 июля, курс доллара опустился еще на 16 копеек после снижения на 17 днем ранее, когда доллар упал ниже психологической отметки в 26 гривен впервые с 14 марта 2018 года, несмотря на предположения аналитиков, что этот рубеж "зеленый" пока не сможет преодолеть.

За неделю - с 1 по 8 июля – доллар подешевел уже на 47 копеек. Так дешево "зеленый" не стоил с 1 сентября 2017 года, то есть уже почти два года.

Также новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер – в сюжете наших журналистов:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4% .

. Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно"индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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